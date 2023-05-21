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Almanya'da gurbetçi çift oyunu kullanıp oradan nikahlarına gittiler: Önce vatan sonra sevda

Almanya’da bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Stuttgart’daki Türk başkonsolosluğuna gelerek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Vatandaşlık görevini eda ettiğini söyleyen damat Abdurrahman Bağcı, "Önce vatan sonra sevda diye yola çıktık. Vatandaşlık görevimizi eda ettik. Devletimizin bekası, anlık yönetimin istikrarı için oyumuzu kullandık. Önceliğimiz milletimizin refahına bir nebze olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize" dedi.

09:36 . 21/05/2023 Pazar
IHA
Almanya'da gurbetçi çift ikinci tur için oyunu gelinlik ve damatlıkla kullandı

Almanya'da gurbetçi çift ikinci tur için oyunu gelinlik ve damatlıkla kullandı

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu ele alırken, Cumhurbaşkanı adayları arasında yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı. Buna rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. 28 Mayıs ikinci tur seçimleri için çalışmalara başlarken, yurt dışı temsilciliklerinde ise seçmenler bugün sandığa giderek oy verme işlemine başladı. Almanya'daki seçimlerde renkli anlar yaşandı.

Oyunu kullanıp nikaha gittiler

Bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Stuttgart’daki Türk başkonsolosluğuna gelerek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Başkonsolosluk önünde uzun kuyruklar olmasına rağmen seçmenler tarafından sıra önceliği verilen çift, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

“Önce vatan sonra sevda”

Vatandaşlık görevini eda ettiğini söyleyen damat Abdurrahman Bağcı, şu ifadeleri kullandı: Önce vatan sonra sevda diye yola çıktık. Vatandaşlık görevimizi eda ettik. Devletimizin bekası, anlık yönetimin istikrarı için oyumuzu kullandık. Önceliğimiz milletimizin refahına bir nebze olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize.

"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"

Eşinin sözlerine katıldığını belirten gelin Aylin Bağcı ise, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” dedi.



#Almanya
#Stuttgart
#seçim
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