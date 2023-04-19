Aşı ve ilaç kampüsü açılıyor: Biyoteknolojik kanser çalışmaları yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü’nün açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Varank, biyoteknolojik ilaç, aşı ve kanser çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. ''Biz eser siyaseti peşinde gece gündüz demeden çalışıyor, eserlerimizle geleceği yazıyoruz.'' diyen Bakan Varank, İki haftada bu kadar çok atılım olunca birileri şaşırıyor. Bunları seçim çalışması için mi yapıyorsunuz? 2023 seçimlerini dikkate alıp 7 sene önce proje başlatıyorsunuz diyorsa birileri, bizim ne kadar vizyoner olduğumuz görünüyor. Bunlar işin latifesi. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Biz eser siyaseti peşinde gece gündüz demeden çalışıyor, eserlerimizle geleceği yazıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE OLUP BİTENDEN HABERDAR DEĞİLLER''

Kendilerini eleştiren muhalefetin Türkiye'den olup bitenlerden haberdar olmadıklarını belirten Bakan Varank, ''Bizi eleştirenler Türkiye'de olup biteni bilmiyorlar, haberdar değiller. Seçim zamanı gelince sağdan soldan duydukları kavramlarla bir takım vaatlerde bulunan insanlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'ye 50 tane üretim üssü kazandıracağız diyorlar. Yüzlerce üretim üssü şu anda Türkiye'de faaliyette. 350'ye ulaşan OSB'leri görebilirler. Kocaeli'nde sanayi altyapılarının son 20 yılda nereden nereye geldiğini anlayabilirler. Katma değerli üretimden bahsediyorlar. Osmangazi Köprüsü'nden geçerken Bilişim Vadisi'ni görebilirler. Çipten bahsediyorlar. TÜBİTAK çipte Ar-Ge ve üretim yapma kabiliyetine sahip bir kurumdur. Çiplerimizi zaten üretiyoruz. Bahsettiğimiz çiplerin kilogram başına değeri 388 bin Dolar. İşte katma değer burada oluşuyor. Bazen parasını verseniz de size bunları tedarik etmiyorlar. Bugün birçok girişimcimiz verdiğimiz desteklerle çip tasarım kabiliyetlerine sahip hale geldiler. Çip konusunda önemli bir yatırımın imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu imza bölgenin geleceğine de atılmış imza olacak.'' dedi.

''ÜLKEMİZİN EN GELİŞMİŞ ENTEGRE TESİSİ''

Açılış öncesinde CNN TÜRK'e konuşan Bakan Varank, "Türkiye'nin sağlık Ar-Ge'si ülkemizin en gelişmiş en entegre kampüsünü Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Farklı başlıklarda önemli kuruluşları yaptık, bilim insanlarının hizmetine sunduk. Medikal biyoteknoloji araştırma geliştirme faaliyetleri, üretilmesi, testlerin yapılması, klinik öncesi çalışmalar yapılmasını sağlayacak en entegre tesisini açacağız." dedi.

''BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ VE KANSET ÇALIŞMALARI YAPILACAK''

Bu kampüste biyoteknolojik ilaç ve aşıların yanı sıra kanser çalışmalarının da yapılacağına dikkat çeken Bakan Varank, ''Pandemiyle birlikte ilaçlar, aşılar dünyanın gündemine geldi. Bilim insanları ve araştırmacılara önemli altyapıyı kazandırmış oluyoruz. Biyoteknolojik ilaç ve aşılar, kanser çalışmaları yapılacak, deney hayvanlarıyla testler gerçekleşecek. Dünyada tehditler giderek artmakta ve çeşitlenmekte. Biyolojik, nükleer tehditler ve ajanlar da dünyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yapılacağı KBRB tehditlerine karşı ürün yapılıp test edileceği önemli alt yapıyı ülkemize kazandırmış olduk.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE BÜYÜK İVME YAKALADI''

Gıda güvenliği anlamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet vereceklerini belirten Bakan Varank, ''Onların ihtiyaçlarını geliştirip test faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Ar-Ge ve inovasyon anlamında Türkiye büyük ivme yakaladı. Katma değerli kalkınmanın Ar-Ge ve inovasyondan geldiğini biliyoruz. Önemli altyapılara sahip olmanız lazım. İnsan sağlığı anlamında en entegre tesisi kazandırmış olduk. KBRN test merkezinin içindeyiz. KBRN tespitleri için geliştirilen farklı cihazları görüyoruz. Türkiye sağlık Ar-Ge'si yolunda yoluna devam edebilecek.'' değerlendirmesinde bulundu.



