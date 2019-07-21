Hayat Behzat Ç için geri sayım başladı
TELEVİZYON

Behzat Ç. için geri sayım başladı

Televizyonlarda yayınlandığı 3 sezon boyunca bir fenomene dönüşen ve biteli 6 yıl olmasına rağmen sevenlerinin yeniden başlasın baskısı hiç dinmeyen unutulmaz dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, BluTV’nin özel yapımı olarak 25 Temmuz’da yeniden başlıyor. Dizinin başlamasına günler kala BluTV’de Behzat Ç.’nin yeni sezonuna dair rehber bölüm yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor.
Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor.

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', BluTV’nin özel yapımı olarak 25 Temmuz’da yeniden başlıyor.

İnter Medya’nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin BluTV’de yayınlanacak yeni bölümleri öncesi bir saatlik rehber bölüm yayınlandı.

Yayınlanan bölüm bugüne kadar hiç ‘Behzat Ç.’ izlememiş seyircinin de hikayeyi anlayıp kaldığı yerden izleyebilmesi için bir rehber olacak.

BluTV’de yayınlanacak yeni bölümleri öncesi bir saatlik rehber bölüm yayınlandı.

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