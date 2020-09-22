Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar? Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar? sorusunun yanıtı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde dört rekatlı namaz kılmakta iken, son oturuşta olduğunu zannederek dalgınlık sonucu ilk oturuşta selam veren kişinin ne yapacağının cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 13:50 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 13:56 Yeni Şafak