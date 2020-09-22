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Hayat Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?
DİNİ BİLGİLER

Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?

Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar? sorusunun yanıtı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde dört rekatlı namaz kılmakta iken, son oturuşta olduğunu zannederek dalgınlık sonucu ilk oturuşta selam veren kişinin ne yapacağının cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, "birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Dört rekatlı namaz kılmakta iken, son oturuşta olduğunu zannederek dalgınlık sonucu ilk oturuşta selam veren kişi, eğer bu selamdan sonra konuşmak, yönünü kıbleden çevirmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmamışsa kaldığı yerden namaza devam eder ve dördüncü rekâtın sonunda sehiv secdesi yapar. Aksi takdirde bu namazı yeniden kılar.
  • İlk oturuşta selam verme hatası yanılmaya değil de, bilgi eksikliğine dayanıyorsa namaz iade edilir. Mesela seferî olmadığı hâlde seferî olduğu düşüncesi ile normalde dört rekât olarak kılması gereken bir namazı iki rekât olarak kılarsa bu namazın dört rekât olarak yeniden kılınması gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 559)."

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