Hayat Bu hafta 6 film vizyona girecek
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluşacak. "Kabus Sokağı", Holywood oyuncuları Cate Blanchett, Rooney Mara ve Bradley Cooper'ı bir araya getirdi. Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği "Dilberay", zorlu bir hayattan gelip müziğiyle insanlara ses olan şarkıcı Dilberay'ın yaşamını işliyor.

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Haber Merkezi AA
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.

Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı "Kabus Sokağı" adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı.

Film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.

"Dilberay"

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.

Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

"Moonfall"

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı "Moonfall" macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.

"Kürtaj"

Audrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan "Kürtaj" adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı.

Film, Fransa'da kürtajın yasal olmadığı 1963'te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.

"Afacanlar: İş Başa Düştü"

Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı "Afacanlar: İş Başa Düştü" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

"Arekalar"

Doruk Tüzel'in yönettiği korku filmi "Arekalar"ın başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.

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