Bugün Miraç Gecesi: Bu gece ne yapılmalı ve nasıl değerlendirmek gerekir?

Bozkurt, "Kudüs, birçok peygambere yurt olmuştur. Üç din için kutsal olan Kudüs, zulüm yapan bir toplumun inisiyatifine terk edilemez. Kudüs'ün en rahat ve huzurlu olduğu dönem Müslümanların hakimiyetinin olduğu zamanlardır. Müslümanların hakimiyetinin bittiği zamanlarda oralarda zulüm ve huzursuzluk baş göstermiştir. Bugün de bunun zirvesi yaşanıyor. İnsanlık onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaktadır." dedi.