Bugün Miraç Gecesi: Bu gece ne yapılmalı ve nasıl değerlendirmek gerekir?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Miraç Gecesinde neler yapılır?
"İnsanlık onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaktadır"
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara boykot uyguladığı, Hz. Muhammed'in zor zamanlar geçirdiği bir dönemde Allah'ın İsra ve Miraç hadisesiyle bazı hakikatler göstererek peygambere destek verdiğini söyledi.