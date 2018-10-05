Hayat Burak Özçivit Diriliş Ertuğrulda yok
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Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'da yok

Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'da yok

Son dönemde sıkça gündeme gelen "Burak Özçivit, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda yer alacak mı?" sorusuna açıklık getirildi. İddialara göre Diriliş Ertuğrul sonrası "Diriliş Osman Gazi" başlayacak ve Burak Özçivit altıncı sezonda izleyici ile buluşacak. Yani Özçivit, Diriliş Ertuğrul'da yok.

Haber Merkezi Diğer
Burak Özçivit, dizinin altıncı sezonunda kadroya dahil olacak.
Burak Özçivit, dizinin altıncı sezonunda kadroya dahil olacak.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'da yer alması beklenen Burak Özçivit'in akıbeti belli oldu. Milliyet'in haberine göre, Diriliş Ertuğrul ile bir süredir adı anılan Burak Özçivit bu sezon hiç olmayacak. Tekden Film’le ‘Diriliş Osman Gazi’yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Özçivit, ‘Diriliş’e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra ‘Diriliş Osman Gazi’ olarak başlayacak..." Yani Diriliş Ertuğrul beşinci sezon değil altıncı sezon kadroya dahil olacak.

3 milyon liralık anlaşma

Öte yandan 2017-2018 sezonunda marka yüzü yaptığı Burak Özçivit’e 2.5 milyon lira ödeyen marka sözleşme yeniledi. Oyuncu, bu kez 3 milyon TL’ye anlaştığı markanın yeni koleksiyonuna modellik yaptı.

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