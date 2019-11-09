Burak Özçivit'in partneri belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un ardından devam dizisi çekildi. Artık ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve Burak Özçivit'in başrol olarak devam edeceği Kuruluş Osman'da Özçivit'e eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Aslıhan Karalar iddiaları kendi ağzıyla doğruladı bir de müjde verdi.

'Kuruluş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip 'Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı.

Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için Aslıhan Karalar, heyecanını dile getirmenin yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. 2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirdi.