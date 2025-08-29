Bursa'da feci olay: Fare zehri yiyen bebek hastaneye kaldırıldı

Olay, İnegöl ilçesi, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Almasa A., iddiaya göre evde yerde bulduğu fare zehrini yedi.

Bir süre sonra fenalaşan Almasa, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almasa A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.