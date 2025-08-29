Yeni Şafak
Bursa'da feci olay: Fare zehri yiyen bebek hastaneye kaldırıldı

Bursa'da feci olay: Fare zehri yiyen bebek hastaneye kaldırıldı

09:0829/08/2025, Cuma
DHA
Evde bulduğu fare zehrini yiyen bebek, hastaneye kaldırıldı.
Evde bulduğu fare zehrini yiyen bebek, hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evde yerde bulduğu fare zehrini yiyen Almasa A. (2), hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Almasa A., iddiaya göre evde yerde bulduğu fare zehrini yedi.

Bir süre sonra fenalaşan Almasa, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almasa A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

