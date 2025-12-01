Yeni Şafak
Bütün sanatlar en büyük sanatkârı gösterir

04:001/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Medeniyet Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Sanattan Tevhide Çalıştayı" Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, "Sanat ve Kutsal", "Sanat ve Temsil", "Sanat ve Ta'lim" ile "Sanat ve Hayat" başlıkları kapsamında birçok tebliğ sunuldu. Çalıştayı, kâinatın sahibini tanımayı, tanıdıktan sonra sevmeye ve sevdirmeye vesile olsun diye düzenlediklerini söyleyen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce, "Bütün sanatlar, mutlak surette en büyük sanatkâra gitmesi lazım. En büyük sanatkâr nedir? Kâinatı yapandır. 'Sanattan Tevhide Çalıştayı'nı bu mührü göstermek, kâinatın sahibini tanımak, tanıdıktan sonra sevmeye ve sevdirmeye vesile olsun diye düzenledik" dedi.


SANATIN DİLİ DİNİN DİLİDİR

Prof. Dr. Turan Koç, çalıştayın İslam dünyasının şiddetle ihtiyaç duyduğu bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "Sanatın dili bir yerde dinin dilidir. Büyük dinlere baktığımız zaman bunlar sanatlarıyla, sesleriyle, çizgileriyle, renkleriyle, edalarıyla, halleriyle, başka insanlara ulaşırlar" diye konuştu. Hattat ve akademisyen Prof. Dr. Fatih Özkafa, böyle bir çalıştayın düzenlemesinin olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Daha önce birçok çalıştay yapıldı ama bu konu ekseninde pek çalıştay yapılmadı. İnşallah bundan sonra da devamı gelir diye düşünüyoruz. Çünkü çok ilgi çekici başlıklar var” ifadelerini kullandı.


