Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar hızlanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazı çalışmaları "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak. Kumluova Mahallesi'ndeki kutsal alan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti ile 1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. "Likya medeniyetinin dini merkezi" olarak bilinen alan, bünyesinde barındırdığı Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar, yazıtlar ve heykel kaideleriyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.