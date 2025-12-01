Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çingene Kızı motifi Kilis yorganlarında

Çingene Kızı motifi Kilis yorganlarında

04:001/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Modernize edilen yorganlara ilginin daha fazla olduğu belirtildi.
Modernize edilen yorganlara ilginin daha fazla olduğu belirtildi.

Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifinin de kullanıldığı modern tasarımlarla yeniden canlanıyor. Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi. Yorgan ustalarından eğitim alan kadınlar, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi baskısı yaparak modernize ediyor. Modernize edilen yorganlara ilginin daha fazla olduğu belirtildi.


#Çingene Kızı
#motif
#yorgan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı