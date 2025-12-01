Çingene Kızı motifi Kilis yorganlarında

Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yorgancılık sanatı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifinin de kullanıldığı modern tasarımlarla yeniden canlanıyor. Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi. Yorgan ustalarından eğitim alan kadınlar, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi baskısı yaparak modernize ediyor. Modernize edilen yorganlara ilginin daha fazla olduğu belirtildi.