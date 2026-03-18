Çanakkale Destanı 111 yıl sonra aynı ruhla anıldı: Devlet Zirvesi Şehitler Abidesi'nde buluştu

Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bu yılki anma törenleri devlet protokolünü bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen tören yabancı misyon temsilcileri ve il protokolünün geniş katılımıyla gerçekleşti. Şehitliklere karanfil bırakılan törende, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemi geçişi ve Solo Türk gösterisi yapıldı.

“Tarihin akışını değiştiren bir millet”

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada Çanakkale’nin yalnızca bir zafer değil, tarihin yönünü değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Her sahada tarihin akışını değiştiren pek çok eylemin, olayın, çalışmanın, eser ve buluşun banisi olan Türk milletinin, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, vatanına ve bayrağına göz dikildiğinde savaş meydanında da tarihin akışını değiştirmeye; coğrafyaları ve devletleri şekillendirmeye daima muktedir olduğunu kaydeden Ersoy, "Ordinaryüs Profesör Fritz Neumark bu gerçeği 'Tarihten Türkleri çıkarırsanız ortada tarih diye bir şey kalmaz' diyerek dile getirmiştir. Unutanların hafızasına, 20’nci yüzyılda bir kez daha bu gerçeği mıh gibi çaktığımız yerdir Çanakkale. Vatan söz konusu olduğunda yokluğu ve yoksunluğu umursamayan, tereddüt etmeyen, vazgeçmeyenlerin canlarıyla, kanlarıyla, tertemiz imanlarıyla çizdiği geçilemez sınırdır bu topraklar” dedi.

“Deniz zaferinin ardındaki gerçek”

Bakan Ersoy bu sözleriyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin arka planına dikkat çekerek konuşmasında 18 Mart’ın, Çanakkale Deniz Zaferi olarak anılmasında saklı olan muazzam başarının altını çizdi.

Ersoy, deniz zaferlerinin iki donanma arasındaki çarpışmalarda kazanan tarafa atfedilen başarı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Hâlbuki Boğazı ve çevresini savunan Türk ordusu; 2. Ağır Topçu Tugayı, Erenköy Ağır Topçu Bölge Komutanlığı ile 9. ve 11. Piyade tümenlerinden oluşuyordu. Herhangi bir donanma gücü söz konusu değildi. Buna karşın işgal kuvvetleri ise tarihin o zamana kadar gördüğü en büyük donanma gücüyle Çanakkale’ye hücum ediyordu. Mehmet Akif’in 'Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya / Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.' mısralarının ardında, taraflar arasındaki bu muazzam fark yatmaktadır.”

“İman, Çanakkale’de zırhtan daha güçlüydü”

Çanakkale’deki direnişin ruhunu anlatan Ersoy, “Bizde Cevat Paşa vardı. Hafız Nazmi ve Tophaneli Hakkı beyler, Üsteğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf, Seyit ve Müstecip onbaşılar vardı bizde… Bu adlarda saklı, iman dolu sinesi savaş gemilerinin zırhından daha kalın, daha dayanıklı niceleri vardı Çanakkale’de. Karşılarındaki donamanın inanılmaz büyüklüğüne, kıyamet gibi yağan ateş gücüne aldırmadılar. Üzerine bastıkları, arkalarında uzayıp giden vatan toprağına baktılar ve geri dönmeyi akıllarından çıkarıp yüzlerini denize çevirdiler. Kulağa hayali, efsanevi gibi geliyor ama yaşandı bunlar… Şahidi, Çanakkale sularına gömülen Bouvet, Irresistible ve Ocean gemileridir. Şahit, yenilmez diye anılırken batanlar dışında 4 gemisi de savaş dışı kalan; insan zayiatı 800’ü aşan ve gücünün üçte birini kaybeden birleşik filodur” ifadelerini kullandı.

“Kibir Çanakkale’de boğuldu”

İşgal güçlerinin yaklaşımına ilişkin olarak da “Hatırlatmak isterim ki müttefikler Boğazı kolayca geçeceklerini düşünüyordu." diyen Ersoy, Churchill'e göre İngiliz donanması Boğaz'da görününce Türklerin topları bırakıp kaçacağının düşünüldüğünü hatırlattı. "Hatta o kadar emindiler ki İngiliz Cook Seyahat Şirketi İstanbul'a tur bile organize etmişti." diyen Ersoy, işte, gönderdikleri filodan bile büyük bu kibirlerinin de Çanakkale’nin şehit ve gazi kanlarıyla bereketlenmiş sularında boğulup gittiğini dile getirdi.

“Kara savaşlarında yazılan destan”

Ecdadımızın kimsenin gücü yetmez denilen bu filoya fazlasıyla yettiğini ve dahi arttığını belirten Ersoy, sonrasında karadan işgale yeltenenlere; vatana, bayrağa, mukaddesata göz dikip el uzatanlara da hadlerini bildirdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"O zaman da Bigalı Mehmet Çavuş, Yüzbaşı Yusuf Kenan ve Kemal Beyler, Yarbay Hüseyin Avni Bey gibi cümle şehit ve gazilerimizin yiğitliğini simgeleyen yeni kahramanlar meydanda yerini almıştır. Ve kara savaşlarında bir direniş destanı yazan Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal de Türkün istiklal ve istikbal mücadelesinin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak tarihe geçmiştir.”

“Haklı olan kazanır”

111 yıl önce yazdığımız bu destanın zamansız bir zafer, değeri asla azalmayacak bir örnek olduğunu vurgulayan Ersoy, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, vicdanların ayaklar altına alındığı, zevk olsun diye bombalama yapılabileceğinin hayasızca dillendirildiği bir dönemde olduğumuza işaret etti.

Ersoy, "Bizler, 111 yıl önce ecdadımızın ispat ve ilan ettiği gibi güçlünün değil haklının galip geleceğini, kibrin değil sabır ve tevazuya sırtını vermiş cesaretin zafere ulaşacağını dünyaya buradan bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.