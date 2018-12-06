Hayat Canlı yayındaki rezalete Aile Bakanlığı el koydu Çocuk koruma altına alındı
TELEVİZYON

​Aile Bakanlığı Müge Anlı'da yaşanan rezalete nokta koydu: Çocuğu koruma altına aldı

Canlı yayındaki rezalete Aile Bakanlığı el koydu: Çocuk koruma altına alındı

Müge Anlı'nın sunduğu programda Birgül Memiş isimli bir kadının 4 yaşındaki çocuğunun babasının kim olduğuna dair DNA testi sonucu açıklandı. Canlı yayında fiziki saldırıların da yaşandığı televizyon programına reyting malzemesi yapılan 4 yaşındaki çocuk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Yeni Şafak
Çocuğun annesi Birgül Memiş ve onu büyüten Faruk Aydın, Müge Anlı'nın programına katıldı.
Çocuğun annesi Birgül Memiş ve onu büyüten Faruk Aydın, Müge Anlı'nın programına katıldı.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak 4 yaşındaki oğlunun eski eşi Faruk Aydın'dan değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in çocuğuna DNA testi yapıldı. Müge Anlı, baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve sonuçları canlı yayında hiç bir gizlilik gözetilmeden paylaşıldı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Faruk Aydın, canlı yayında eski eşi Birgül Memiş'e saldırdı.

Öte yandan DNA testiyle Türkiye'nin gündemine oturan 4 yaşındaki çocuğun kişisel haklarının bir canlı yayında ihlal edilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Küçük çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

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Hac sırasında kaybolan babalarını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran acılı ailenin hikayesi yürekleri dağlarken, Müge Anlı "Hiç değilse ölüsüne ulaştık" diyerek ilginç bir gafa imza attı.
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