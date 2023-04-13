Cannes’da TRT rüzgârı

Dünyanın en prestijli film festivali olan Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” ve diğer ödüller için yarışacak filmler açıklandı. Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında 76. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde TRT ortak yapımı 3 film yarışacak. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın TRT yapımı son filmi “Kuru Otlar Üstüne”, Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner’ın TRT ortak yapımı “Club Zero” ve İtalyan sinemasının en önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’in TRT ortak yapımı “La Chimera” filmleri festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.





TRT yapımı “Kuru Otlar Üstüne” Cannes’da ana yarışmada

Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın TRT yapımı yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne” 76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışması bölümüne seçildi. Doğu Anadolu’nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet’in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan “Kuru Otlar Üstüne” filmi, dünya prömiyerini 76. Cannes Film Festivali’nde yapacak.





“Kuru Otlar Üstüne” projesiyle 12 Punto 2020’de “TRT Ustaya Saygı Ödülü”nü kazanan usta yönetmenin bu projesinde görüntü yönetmenliğini TRT personeli olarak görev yapan Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin üstleniyor. Prodüksiyonu TRT’nin ekip ve ekipman desteği ile gerçekleştirilen filmin kamera, ses, ışık ve kurgu ekiplerinde de yine TRT personelleri görev aldı.





Nuri Bilge Ceylan 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve “Üç Maymun” filmleriyle de Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.





TRT ortak yapımı “Club Zero”

Avusturyalı başarılı yönetmen Jessica Hausner’ın yeni filmi TRT ortak yapımı “Club Zero”, 76. Cannes Film Festivali’nde yarışacak. Film, “bilinçli yeme” dersinde öğrencilerine daha az yemenin daha sağlıklı olduğunu anlatan öğretmen Novak Hanım’ın ve öğrencilerinin hikayesini anlatıyor. Diğer öğretmenler ve ebeveynler durumun ciddiyetini fark etmeye başladığında artık çok geçtir, çünkü Club Zero bir gerçek halini almıştır. Dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek olan filmin başrolünde ünlü oyuncu Mia Wasikowska yer alıyor.





Jessica Hausner’ın 2019 tarihli “Little Joe” isimli filmi Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken, “Amour Fou”, “Hotel” ve “Lovely Rita” filmleri de Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yarışmıştı.





TRT ortak yapımı “La Chimera”

İtalya’nın günümüzdeki en önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’in son filmi TRT ortak yapımı “La Chimera”, Cannes Film Festivali’nde yarışacak. 1980’lerde İtalya’da geçen film, çalıntı Etrüsk eserleri ile ilgili uluslararası bir kaçakçılık ağına dahil olan genç İngiliz arkeolog Arthur’un hikayesini anlatıyor. Dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek olan filmin başrolünde Emmy ödüllü oyuncu Josh O’Connor yer alıyor.





Yönetmenin 2018 yapımı “Mutlu Lazzaro” filmi Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü almış, 2014 yapımı “Mucizeler” filmi ise Cannes Film Festivali’nde yarışarak Büyük Jüri Ödülü’nü kazanmıştı.





TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” filminin yönetmeni Ruben Östlund festivalin jüri başkanı