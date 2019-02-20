Çarpışma final mi yapıyor?

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi yıldız isimleri buluşturan Çarpışma dizisi için final kararı alındığı iddialarına yalanlama geldi.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Çarpışma dizisinin final yapacağı iddiasını yalanladı. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"#çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartılan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam."

#çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartılan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam. @cengizsemerciohttps://t.co/uMHiRyJcf4

— su (@suavidogan) 19 Şubat 2019

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