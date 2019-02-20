Hayat Çarpışma final mi yapıyor?
TELEVİZYON

Çarpışma final mi yapıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Çarpışma dizisinin final yapıp yapılmayacağı merak konusu. Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, o iddiaları yalanladı. Dizinin final yapmayacağını söyleyen Doğan, "Çarpışma her perşembe tam gaz devam" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarpışma
Çarpışma

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi yıldız isimleri buluşturan Çarpışma dizisi için final kararı alındığı iddialarına yalanlama geldi.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Çarpışma dizisinin final yapacağı iddiasını yalanladı. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"#çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartılan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam."

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