Hayat Cemil Hocanın hatırası hep yaşayacak
GENEL SAĞLIK

Cemil Hocanın hatırası hep yaşayacak

Kovid-19 ile mücadelede vefat eden Prof. Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının isminin Okmeydanı Hastanesi’ne verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan da Taşcıoğlu’na şu cevabı verdi: Sevgili Onur; kıymetli babanız, hocamız gurur duyduğumuz, gelecekte de gurur duyacağımız tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verileceğini açıklamıştı.

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