İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
- Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde Turuncu Uyarı, 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
- Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
- 📌Muğla
- 📌Antalya
- Sarı Uyarı verilen illerimiz:
- Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.
- Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.
- 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.
- Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.
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38 dakika önce