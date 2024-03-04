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Çok kuvvetli geliyor! 16 ilde teyakkuza geçildi: Bakan Yerlikaya '7 gün 24 saat görev başında olunacak' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

16:10 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:26 - 4/03/2024 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde Turuncu Uyarı, 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
  • Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
  • 📌Muğla
  • 📌Antalya

  • Sarı Uyarı verilen illerimiz:
  • Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.

  • Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.
  • 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.
  • Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Meteoroloji
38 dakika önce
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