Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için uyarılar peş peşe geldi. Hava sıcaklıkları bu hafta düşüyor. Salı günü Marmara dahil birçok kentte sağanak görülecek. 8 kent için ise ‘risk var’ uyarısı yapıldı. Perşembe günü ise yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası kar ve karla karışık yağmur yapacak. İşte ülke genelinde hava durumu..