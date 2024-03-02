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Meteoroloji İstanbul ve birçok ili uyardı: Yağışlar geri geliyor

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

08:29 - 2/03/2024 Cumartesi
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Hava durumu
Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımına dikkat


Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklığı 2-4 derece düşüyor


Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın hızı Ege'de 70 km'yi bulacak


Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


İllerimizde hava durumu

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.


İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.


İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.


BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.


EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.


A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.


DENİZLİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.


MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


ADANA: 22, Az bulutlu.


ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


HATAY: 18, Az bulutlu.


MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.


ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.


KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.


SİVAS: 13, Parçalı ve az bulutlu.


BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.


SİNOP: 14, Parçalı bulutlu.


ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu.


SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.


TRABZON: 16, Parçalı ve az bulutlu.


ERZURUM: 9, Az bulutlu.


KARS: 9, Az bulutlu.


MALATYA: 14, Az bulutlu.


VAN: 6, Az bulutlu.


DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.


GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.


SİİRT: 14, Az bulutlu ve açık.


ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.




#Meteoroloji
#İstanbul
#Ankara
#hava durumu
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