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Dijital festivalde robot sunucu

Dijital festivalde robot sunucu

04:004/06/2025, الأربعاء
G: 4/06/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenecek İstanbul Dijital Sanat Festivali, teknolojinin dönüştürücü gücüyle sanatın ilham verici dünyasını buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 11-15 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) beşinci kez kapılarını açacak festival, “Bağlanıyor” temasıyla düzenlenecek. Festivalde, panellerden atölyelere, çocuk tiyatrolarından dijital sahne performanslara kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festivalin öne çıkan yenilikleri arasında, konser sunuculuğunu bir robotun üstlenmesi yer alacak. Robot, festivalde teknolojinin sanattaki ifade biçimlerini nasıl dönüştürebileceğine ilişkin örnekler sunacak.


#Türk Telekom
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#Atatürk Kültür Merkezi
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