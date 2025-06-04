Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
"Kanto" dünya prömiyerini Şanghay’da yapacak

"Kanto" dünya prömiyerini Şanghay’da yapacak

04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ensar Altay
Ensar Altay

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması'nda gerçekleştirecek. TRT ortak yapımı filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol aldı. Kanto, yaşlı kadının kaybolmasını ve onu kimsenin aramamasını konu alıyor. Şanghay’ın dünyaya açılmak için güçlü bir adres olduğunu söyleyen Yönetmen Altay, Kanto'nun daha önce de Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress'e seçildiğini belirtti.


#Kanto
#prömiyer
#Şangay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: 8 madde çıkarıldı! Kimler, ne zaman tahliye olacak? İşte yeni infaz düzenlemesi