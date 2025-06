"Kanto" dünya prömiyerini Şanghay’da yapacak

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması'nda gerçekleştirecek. TRT ortak yapımı filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol aldı. Kanto, yaşlı kadının kaybolmasını ve onu kimsenin aramamasını konu alıyor. Şanghay’ın dünyaya açılmak için güçlü bir adres olduğunu söyleyen Yönetmen Altay, Kanto'nun daha önce de Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress'e seçildiğini belirtti.