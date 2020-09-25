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Hayat Yayınlandığında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak

Yayınlandığında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak

Türkiye'de yayın yaptığı zaman reyting rekorları kıran, tekrar bölümleri dahi defalarca izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi Ertuğrul Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak. AZTV'den yapılan açıklamada, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılında çekimlerine başlanan, beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.
Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) yayınlanacak. İzlendiği her ülkede büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul rüzgarı böylece hız kesmeden esmeye devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor
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Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

Pakistan Başbakanı: Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum
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Pakistan Başbakanı: Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum

AZTV'den yapılan açıklamada, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılında çekimlerine başlanan, beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu: Cami açılışına katılacak
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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Pakistan yolcusu: Cami açılışına katılacak

150 bölümlük dizinin dublaj ve montaj çalışmalarına başlanıldığı, çalışmalar tamamlandıktan sonra reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un hafta içi 5 gün AZTV ekranından Azerbaycanlı seyircilerle buluşacağı aktarıldı.

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Pakistan'da Ertuğrul Gazi'nin heykeli dikildi
Pakistan'ın Lahor kentinin vatandaşları, şehirlerine Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi'nin iki heykelini dikti. Şehirde, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin çok meşhur olduğu belirtildi.


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