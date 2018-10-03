Hayat Diriliş Ertuğrul bu hafta yok
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​Diriliş Ertuğrul bu hafta yok! Diriliş Ertuğrul ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul bu hafta yok

Diriliş Ertuğrul yeni bölümleri ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam eden ve ekim ayında ekrana gelmesi beklenen Diriliş Ertuğrul, bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul beşinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Diriliş Ertuğrul beşinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ekim ayı ortası gibi ekrana gelmeye hazırlanıyor. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Dizinin ekim ayı ortası gibi ekrana gelebileceğini söyleyen Zeydan, "Ertuğrul, Söğüt'e yerleşiyor. Seyircimiz rahat olsun Diriliş'i birinci sezon işi gibi izleyecekler. Burak Özçivit'i konumlandırma için sabırlı olmamız lazım" dedi.

Ekim ayı içinde ekrana gelmesi beklenen Diriliş Ertuğrul'un yine çarşamba günleri izleyici ile buluşacağı düşünülüyor. Diriliş Ertuğrul, bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor.

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