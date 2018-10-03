Diriliş Ertuğrul bu hafta yok

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ekim ayı ortası gibi ekrana gelmeye hazırlanıyor. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonu hakkında konuştu. Dizinin ekim ayı ortası gibi ekrana gelebileceğini söyleyen Zeydan, "Ertuğrul, Söğüt'e yerleşiyor. Seyircimiz rahat olsun Diriliş'i birinci sezon işi gibi izleyecekler. Burak Özçivit'i konumlandırma için sabırlı olmamız lazım" dedi.

Ekim ayı içinde ekrana gelmesi beklenen Diriliş Ertuğrul'un yine çarşamba günleri izleyici ile buluşacağı düşünülüyor. Diriliş Ertuğrul, bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor.

HAYAT TRT'den Diriliş açıklaması: Ertuğrul'u aşık etmemiz lazım