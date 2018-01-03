Diriliş Ertuğrul izleyicisine kötü haber

TRT 1 ekranlarında 4 sezondur ekrana gelen ve reyting listesinde birinci sıraya oturan Diriliş Ertuğrul, 2 hafta önce setinde çıkan nedeniyle yeni bölümünü ertelemişti.
Diriliş Ertuğrul yeni bölümü neden yok?
Yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan 101. bölüm de bir hafta sonraya ertelendi. Fragmanda 3 Ocak tarihinde ekrana geleceği belirtilen dizi 10 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.
Yapımcı Mehmet Bozdağ, haberi Instagram hesabından duyurunca ortalık karıştı. Dizinin hayranları Bozdağ'ın paylaşımını yorum yağmuruna tutarak tepki gösterdi.
Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı
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