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Diriliş Ertuğrul'da büyük düşüş

Dün akşam ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz dizisi arasındaki reyting savaşı sezon sonuna kadar devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Total grubunda Sen Anlat Karadeniz'e yenildi. Ayrıca sezon ortalarında yüzde 39'a kadar yükselen reyting oranında Diriliş, bu hafta yüzde 25'e düştü.

Yeni Şafak
Diriliş Ertuğrul Total grubunda ikinci sıraya yerleşti.
Diriliş Ertuğrul Total grubunda ikinci sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünde bugüne ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz ve TRT 1'in dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un kıyasıya rekabeti devam ediyor. Peki 16 Mayıs reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu. Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz izlenme oranları açıklandı.

16 Mayıs tarihinde; ATV'de yayınlanan Total'de "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 1. sıraya otururken, 21. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi yer aldı.

AB'de birincilik "Diriliş Ertuğrul"un, ikincilik "Sen Anlat Karadeniz"in oldu.

4 sezondur zirveyi kaptırmayan Diriliş Ertuğrul bu haftada Total'de yine Sen Anlat Karadeniz yenik düştü.

İşte 16 Mayıs reyting sonuçları...

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