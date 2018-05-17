Diriliş Ertuğrul'da büyük düşüş

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünde bugüne ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz ve TRT 1'in dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un kıyasıya rekabeti devam ediyor. Peki 16 Mayıs reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu. Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz izlenme oranları açıklandı.

16 Mayıs tarihinde; ATV'de yayınlanan Total'de "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 1. sıraya otururken, 21. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi yer aldı.

AB'de birincilik "Diriliş Ertuğrul"un, ikincilik "Sen Anlat Karadeniz"in oldu.

4 sezondur zirveyi kaptırmayan Diriliş Ertuğrul bu haftada Total'de yine Sen Anlat Karadeniz yenik düştü.

İşte 16 Mayıs reyting sonuçları...