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Doğu motifleri bu sergide

Doğu motifleri bu sergide

04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Muhsin Bilyap
Muhsin Bilyap

Muhsin Bilyap'ın eserlerinin sergilendiği "Ala-Turka Yansımalar" sergisi açıldı. Doğu motiflerinin görüldüğü 20'ye yakın eserden oluşan sergi, 6 Mayıs'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda görülebilecek.

Kendisini alaturka resmin, alaturkizmin kurucusu olarak tanımladığını söyleyen Bilyap, "Bir akım oluşturduğumu iddia etmiyorum ancak bir düşünceyi, kavramı ortaya koyduğumu ifade ediyorum. Bu, masallarımız, hikayelerimiz, Anadolu sufileri, Selçuklu, Osmanlı ve benzer pek çok ögenin kafamda yoğrularak, bu resimlere dönme sürecidir" dedi.


#Muhsin Bilyap
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