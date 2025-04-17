Doğu motifleri bu sergide

Kendisini alaturka resmin, alaturkizmin kurucusu olarak tanımladığını söyleyen Bilyap, "Bir akım oluşturduğumu iddia etmiyorum ancak bir düşünceyi, kavramı ortaya koyduğumu ifade ediyorum. Bu, masallarımız, hikayelerimiz, Anadolu sufileri, Selçuklu, Osmanlı ve benzer pek çok ögenin kafamda yoğrularak, bu resimlere dönme sürecidir" dedi.