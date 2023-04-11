Dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike: Et yiyen mikroplar

Dünya'nın atmosferi ve okyanusları, insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde ısınıyor ve yaşamı tehdit ediyor. Ancak iklim değişikliğinin sonuçları bununla sınırlı değil. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın daha az bilinen, ancak oldukça tehlikeli bir etkisi daha var. Et yiyen bakterilerin kıyı sularında yayılması ve bu sularda, güzel havalarda bile insanları tehlikeli bir şekilde hasta edebilme özelliği.

Az pişmiş deniz ürünleri insanları hasta ediyor

TRT Haber'in aktardığına göre; Çalışma özellikle insanları enfekte etmesiyle ünlü bir tür olan Vibrio vulnificus'a işaret ediyor.

Vibrio vulnificus, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, özellikle istiridye yediğinde insanları hasta edebiliyor. Ancak açık bir yaraya maruz kaldığında da hayatı tehdit eden nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) de yapabiliyor. Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre , Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarından uzun süredir bilinen V. vulnificus , bu bölgelerde büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda daha kuzeyde yeni yaşam alanlarında kolonileştiriyor gibi görünüyor.

Kıyı kesimlerinde tehlike