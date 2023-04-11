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Hayat

Dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike: Et yiyen mikroplar

Bilim insanlarının araştırmalarına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması, insan hayatını tehdit edebilecek 'ölümcül et yiyen mikropların' sahil şeridine inmesine neden oluyor.

11:39 . 11/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Dünya'nın atmosferi ve okyanusları, insanlık tarihinde hiç görülmemiş şekilde ısınıyor ve yaşamı tehdit ediyor. Ancak iklim değişikliğinin sonuçları bununla sınırlı değil. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın daha az bilinen, ancak oldukça tehlikeli bir etkisi daha var. Et yiyen bakterilerin kıyı sularında yayılması ve bu sularda, güzel havalarda bile insanları tehlikeli bir şekilde hasta edebilme özelliği.

Az pişmiş deniz ürünleri insanları hasta ediyor

TRT Haber'in aktardığına göre; Çalışma özellikle insanları enfekte etmesiyle ünlü bir tür olan Vibrio vulnificus'a işaret ediyor.

Vibrio vulnificus, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, özellikle istiridye yediğinde insanları hasta edebiliyor. Ancak açık bir yaraya maruz kaldığında da hayatı tehdit eden nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) de yapabiliyor. Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre , Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarından uzun süredir bilinen V. vulnificus , bu bölgelerde büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda daha kuzeyde yeni yaşam alanlarında kolonileştiriyor gibi görünüyor.

Kıyı kesimlerinde tehlike

Çalışmaya göre, 30 yılı aşkın bir süre boyunca ABD Doğu Kıyısı boyunca V. vulnificus enfeksiyonlarının sayısı yılda 10'dan 80'e yükseldi; 2100 yılına kadar yılda 200'e ulaşma yolunda olabilir. Yazarlar, vakaların her yıl daha kuzeyde göründüğünü de ekliyor. Bir zamanlar ABD'nin Atlantik kıyısındaki Georgia'nın kuzeyinde nadiren bulunan bakteri, şimdi Philadelphia kadar kuzeyde bulunabiliyor.

#Vibrio vulnificus
#ABD
#Florida
11 dakika önce
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