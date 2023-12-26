Ebeveynlere viral enfeksiyon uyarısı: Antibiyotikte ısrarcı olunmamalı

Okul çağındaki çocuklarda sıkça karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle viral kaynaklı olduğu belirtiliyor. Bu durumda, uzmanlar antibiyotik tedavisine ısrar etmemenin önemine vurgu yapıyor.





Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir, kış mevsiminin başlaması ve havaların soğumasıyla enfeksiyon hastalıkların arttığını, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarının yaygınlaştığını söyledi.





"Özellikle küçük çocuklarda enfeksiyonların çoğunun viral olduğunu atlamamak gerekiyor. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik konusunda ısrarcı olmamak gerekiyor." diyen Özdemir, semptomatik tedaviyle bebeklerin, süt çocuklarının, özellikle de küçük çocukların karaciğer ve böbrek yüklerinin artırılmaması gerektiğini dile getirdi.





Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda semptomların birbirine benzediğini anlatan Özdemir, üst solunum yolu enfeksiyonlarının doğru tedavi edilmediği zaman alt solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına dönüşebildiğini, bu nedenle doktorun verdiği reçeteye uyularak çocuğun dengeli beslenmesi ve yeterince sıvı tüketiminin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.





Doç. Dr. Özdemir, viral enfeksiyon hastasının ateşi düşmüyor, gece semptomları artarak devam ediyor ve bebeklerde morarma oluyorsa alt solunum yolları enfeksiyonu ihtimalinin de arttığına işaret etti.

Doğru kullanılmayan maske maskesiz durmaktan daha kötü

Özellikle Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde maske takmanın enfeksiyonlardan koruduğunu, hastane yatış oranlarını özellikle çocuk yaş gruplarında azalttığını anımsatan Özdemir, viral enfeksiyonların damlacık ve temas yoluyla bulaştığına dikkati çekti.