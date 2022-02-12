EDHO'dan Kasaba Doktoru'na bomba transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin efsane ismi, TRT1'in sürpriz dizisiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz aylarda Anka isimli beyaz perde projesinin hem senaryosunu kaleme alan ve hem de başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçen Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde rol üstlenecek.
ATV ekranlarındaki yayın hayatı sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin önemli ismi olan Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisine transfer oluyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın hayatı sona erdi ancak yankıları sürüyor. EDHO'nun önemli ismi Ozan Akbaba TRT ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'na transfer oluyor. Geçtiğimiz aylarda Anka isimli beyaz perde projesinin hem senaryosunu kaleme alan ve hem de başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçen Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde rol üstlenecek.
Yaz döneminde de çalışmayı tercih edip kurduğu hayali gerçeğe dönüştüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Ozan Akbaba, sinema filmi projesiyle hayranlarına benzersiz dakikalar yaşatmıştı. 28 Ocak 2022 sinema salonlarında gösterime giren Anka adındaki projenin gerek senaristliğini üstlenen gerekse kadrosunda oynayan Ozan Akbaba'dan güzel bir haber daha geldi
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KEMAL KARAKTERİYLE DÖNÜŞ YAPACAK
Akbaba, TRT1 Kasaba Doktoru dizisinde rol alacak. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kahraman doktorların öyküsünün konu olarak işleneceği Kasaba Doktoru isimli yepyeni bir dizi projesiyle el sıkışan Ozan Akbaba burada Kemal karakteri ile ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanıyor.