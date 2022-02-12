Hayat EDHOdan Kasaba Doktoruna bomba transfer
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EDHO'dan Kasaba Doktoru'na bomba transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin efsane ismi, TRT1'in sürpriz dizisiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz aylarda Anka isimli beyaz perde projesinin hem senaryosunu kaleme alan ve hem de başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçen Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde rol üstlenecek.

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​EDHOdan Kasaba Doktoruna bomba transfer!
Ozan Akbaba

ATV ekranlarındaki yayın hayatı sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin önemli ismi olan Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisine transfer oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın hayatı sona erdi ancak yankıları sürüyor. EDHO'nun önemli ismi Ozan Akbaba TRT ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'na transfer oluyor. Geçtiğimiz aylarda Anka isimli beyaz perde projesinin hem senaryosunu kaleme alan ve hem de başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçen Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisinde rol üstlenecek.

TRT'den 3 yeni dizi geliyor
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TRT1 ekranlarında bilindiği üzere pazartesi günleri tarihi dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ekranlara geliyor.
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Salı günü gerçek bir hayat hikayesini işleyen Masumlar Apartmanı var.
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Perşembe günleri, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer alıyor. <br><br>Dizi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan \"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı\" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.
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Cuma günleri de artık Hacı Bayram-ı Veli’nin tasavvuf dünyasını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yayınlanacak.
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Cumartesi günleri, yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisi var.
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Pazar günü ise Teşkilat dizisi var.
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Kanaldaki yayın akışı ve diziler böyleyken TRT'de yeni diziler ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bomba haberi gazeteci Birsen Altuntaş, Tv100'deki köşesinden duyurdu.<br><br>ÜS Yapım'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı \"Kara Tahta\" dizisinin ardından TRT için ayrıca 2 yeni dizinin daha çekileceği ortaya çıktı.
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Bu projelerden biri \"Balkan Ninnisi\"... Şimdilik TRT Dijital için hazırlanan dizinin Üsküp'te çekilmesi planlanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan Fikret Kuşkan'lı \"Akif\" dizisini çeken ekibin imza atacağı dizi bir romantik komedi olacak ve Üsküplü bir genç kızla bir Türk gencinin aşkını konu alacak. \"Balkan Ninnisi\"ni geçmişte \"Payitaht Abdülhamid\"in de içinde olduğu çok sayıda önemli projeye imza atan Uğur Uzunok ve ekip arkadaşları yazıyor. Dizinin cast çalışmaları yönetmeni belli olduktan sonra başlayacak.
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TRT için hazırlanan dizilerden biri de \"Kasaba Doktoru\"... ARC'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Arda Sarıgün yönetecek, projenin senaryosunu ise Barış Erdoğan ile İlker Arslan yazıyor. Projenin cast çalışmaları sürüyor.<br><br>
TRT'den 3 yeni dizi geliyor
TRT son dönemde yayınladığı gerek dönem gerekse gerçek hikayelerin anlatıldığı güncel dizilerle büyük ilgi görmeye devam ediyor. İddialı dizileri ile okuyucuları ekrana kilitleyen TRT'den 3 yeni dizi daha geliyor. İşte detaylar...


ANKA FİLMİNİ ÇEKMİŞTİ

Yaz döneminde de çalışmayı tercih edip kurduğu hayali gerçeğe dönüştüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Ozan Akbaba, sinema filmi projesiyle hayranlarına benzersiz dakikalar yaşatmıştı. 28 Ocak 2022 sinema salonlarında gösterime giren Anka adındaki projenin gerek senaristliğini üstlenen gerekse kadrosunda oynayan Ozan Akbaba'dan güzel bir haber daha geldi

KEMAL KARAKTERİYLE DÖNÜŞ YAPACAK

Akbaba, TRT1 Kasaba Doktoru dizisinde rol alacak. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kahraman doktorların öyküsünün konu olarak işleneceği Kasaba Doktoru isimli yepyeni bir dizi projesiyle el sıkışan Ozan Akbaba burada Kemal karakteri ile ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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