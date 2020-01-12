Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'deki Gülsüm'le görüştü: Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.

AA Erdoğan, Genç'i ve ailesini Ankara'ya davet etti.

Arkadaşlar bana sürpriz yaptı

Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

OYNAT Konuşma engelli Gülsüm Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi.Yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartlarla soruları cevapladı. Kazandığı ödülü ikiz kardeşlerinin eğitimine harcayacağını açıklayan Gülsüm, 250 bin liralık soruda çekilme hakkını kullandı ve 125 bin liralık ödülle programdan ayrıldı. BiP'te paylaş

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Ankara'ya davet etti

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.