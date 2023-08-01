Ermeni lobisine boyun eğdiler: Disney Plus’ta yayınlanması planlanan ‘Atatürk’ dizisi yayınlamadan yayından kaldırdı

"Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney’in sahibi olduğu FOX’da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, 'Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı' şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek, reklamlar verilecek, fenomenlere, ünlülere tweetler attırılacak ve somunda da Disney’e “ticari fedakarlığı(!)” için methiyeler dizilecek."