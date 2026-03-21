Eskiden müşteri beğenmezlerdi: Sarı taksi artık sinek avlıyor

İstanbul’da uzun yıllardır yoğun talep gören sarı taksilerde son aylarda dikkati çeken bir durgunluk yaşanıyor. Taksi ücretlerine gelen zamlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte paylaşımlı yolculuk uygulamalarına yöneliş ve korsan taşımacılığın artması sektörün iş hacmini önemli ölçüde daralttı. Özellikle ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehir içi hareketliliğin azalması, taksi kullanımını da belirgin şekilde düşürdü.

Günün büyük bölümünde müşteri bekleyerek geçiren taksiler, birçok noktada âdeta sinek avlıyor. Taksiciler, son dönemde yaşanan durgunluğun birden fazla sebebi olduğunu söylüyor. Artan taksimetre tarifelerinden dolayı kısa mesafede bile yolculuk maliyetinin yükselmesi bazı vatandaşları alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendiriyor. Özellikle mobil uygulamalar üzerinden organize edilen paylaşımlı yolculuk sistemlerinin yaygınlaşması ve korsan taşımacılığın artması taksicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyor.

TURİST GİTTİ, İŞ BİTTİ!

Sektördeki daralmanın bir diğer nedeni ise turizm hareketliliğindeki mevsimsel düşüş olarak gösteriliyor. Kış aylarında turist sayısının azalması özellikle turistik bölgelerde çalışan taksicilerin işlerini önemli ölçüde etkiledi. Taksiciler, yaz sezonuyla birlikte hareketliliğin yeniden artmasını umut ediyor. İstanbul’da taksicilik yapan Mehmet Yıldız, son aylarda işlerin belirgin şekilde azaldığını belirterek, “Eskiden durağa girer girmez müşteri alırdık. Şimdi yarım saat, bazen bir saat beklediğimiz oluyor. İnsanlar artık uygulamalardan araç çağırıyor ya da korsan taşımaya yöneliyor. Bizim kazancımız ciddi şekilde düştü” dedi.

Bir başka taksi şoförü olan Hasan Karataş ise özellikle akaryakıt fiyatlarının ve yevmiye bedellerinin sürücüleri zorladığını söyledi. Karataş, “Birçok araç sahibi artık şoför çalıştırmak yerine kendisi direksiyona geçmeye başladı” diye konuştu.

PLAKALAR 15 MİLYONDAN 9 MİLYONA DÜŞTÜ

Taksi sektöründe yaşanan değişim yalnızca günlük kazançlarla sınırlı kalmadı. Son dönemde yürürlüğe giren yeni vergi sistemi plaka piyasasını da doğrudan etkiledi. Uzun yıllar boyunca yüksek yatırım değeriyle dikkati çeken taksi plakalarının fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı.