Hayat Evdeyken ne izlemeli Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller
SİNEMA

Evdeyken ne izlemeli: Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller

Koronavirüs birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor. 'Evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim?' diye düşünüyorsan koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller izlemeye ne dersin?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pandemic: How to Prevent an Outbreak
Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (Covid -19) birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor.

Peki evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim diye düşünüyorsan biletall.com son blog yazısında yer alan koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgesellere bir göz atalım.

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
Title
Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
Title
Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
Title
Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
Title
Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
Title
Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
Title
Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
Title
Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
Title
Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
Title
Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
Title
Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
Title
Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
Title
Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
Title
İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
Title
Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
Title
Title
Title
Title
Title
Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.


Pandemic: How to Prevent an Outbreak

2020 yapımı Netflix belgeseli, global bir salgını önlemek için neler yapıldığını ve bu savaşı sürdürenlerin kimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Binlerce kişi koronavirüs ve salgınlar hakkında doğru bilgi aradığı günümüzde yayınlanan belgesel serisi, 6 bölümden oluşuyor. Belgesel serisi dünyanın yeni bir pandemi ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor.

“Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir” anlamına gelen belgesel, yeni ve hızlı hareket eden bir virüsün dünyaya yayıldığı teorisi ile başlıyor. Ölümcül bir grip virüsünün 50-100 milyon arası ölüme sebep olduğu son virüsün üzerinden 100 yıl geçmişken ve bu dönemde insan sayısı 2 milyar iken, günümüzde 8 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bunun yeniden yaşanması durumunda neler yapılabileceğini gözler önüne seren bu belgeseli izlemenizi öneririz.

Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller
FOTOĞRAF 17
Title
Pandemic: How to Prevent an Outbreak
Title
2020 yapımı Netflix belgeseli, global bir salgını önlemek için neler yapıldığını ve bu savaşı sürdürenlerin kimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma.
Title
Binlerce kişi koronavirüs ve salgınlar hakkında doğru bilgi aradığı günümüzde yayınlanan belgesel serisi, 6 bölümden oluşuyor. Belgesel serisi dünyanın yeni bir pandemi ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor.
Title
“Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir” anlamına gelen belgesel, yeni ve hızlı hareket eden bir virüsün dünyaya yayıldığı teorisi ile başlıyor.
Title
Ölümcül bir grip virüsünün 50-100 milyon arası ölüme sebep olduğu son virüsün üzerinden 100 yıl geçmişken ve bu dönemde insan sayısı 2 milyar iken, günümüzde 8 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bunun yeniden yaşanması durumunda neler yapılabileceğini gözler önüne seren bu belgeseli izlemenizi öneririz.
Title
Explained, 2. Sezon 4. Bölüm – The Next Pandemic
Title
Vox Media tarafından hazırlanan Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak baştan sona anlatıyor.
Title
Belgeselin “The Next Pandemic” (Bir Sonraki Pandemi) başlıklı bölümünde ise bir pandemi durumunda Bill Gates’in de bulunduğu uzman bir kadro tarafından, bu konuda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna gerçekten hazır olup olmadığımız tartışılıyor.
Title
The Coronavirus Epidemic
Title
Listemizde birebir koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanmış tek belgesel olan The Coronavirus Epidemic, özellikle bu virüsün nasıl geliştiğini ve etkili bir aşı bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu kapsıyor.
Title
Salgın hakkında güncel veriler görmek isteyen ve ne aşamada olduğumuzu anlamak isteyenlerin izlemesi gereken bu seriye yalnızca Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak ulaşabiliyorsunuz.
Title
Koronavirüs son durumunu merak edenler bu belgeseli izleyerek bilgilenebilir.
Title
Koronavirüs hakkında doğru bilgiler toplanmaya ve paylaşılmaya devam ettikçe bu konu ile ilgili belgesel sayısının artmasını ve böylece daha fazla bilgileneceğimizi bekliyoruz.
Title
The Body
Title
Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli olan The Body, insan vücudunun nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Üç bölümlük belgesel serisi, insan biyolojisinin temellerini bilmek ve virüsün insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için gerekli bilgileri sıralıyor.
Title
Üç bölümlük belgeselin özellikle ikinci bölümünde modern hastalıkların üstesinden nasıl gelindiğine odaklanılıyor.
Title
Koronavirüs belitileri ve koronavirüs etkilerinin araştırıldığı günümüzde hastalıkların vücudu nasıl etkilediği ve vücudun bununla nasıl savaştığını gösteren belgeseller izleyerek konu hakkında bilgilenebilirsiniz.
Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller
Koronavirüs birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor. 'Evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim?' diye düşünüyorsan koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller izlemeye ne dersin?


Explained, 2. Sezon 4. Bölüm – The Next Pandemic

Vox Media tarafından hazırlanan Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak baştan sona anlatıyor.

The Next Pandemic

Belgeselin “The Next Pandemic” (Bir Sonraki Pandemi) başlıklı bölümünde ise bir pandemi durumunda Bill Gates’in de bulunduğu uzman bir kadro tarafından, bu konuda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna gerçekten hazır olup olmadığımız tartışılıyor.

The Coronavirus Epidemic

Listemizde birebir koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanmış tek belgesel olan The Coronavirus Epidemic, özellikle bu virüsün nasıl geliştiğini ve etkili bir aşı bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu kapsıyor. Salgın hakkında güncel veriler görmek isteyen ve ne aşamada olduğumuzu anlamak isteyenlerin izlemesi gereken bu seriye yalnızca Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak ulaşabiliyorsunuz.

The Coronavirus Epidemic

Koronavirüs son durumunu merak edenler bu belgeseli izleyerek bilgilenebilir. Koronavirüs hakkında doğru bilgiler toplanmaya ve paylaşılmaya devam ettikçe bu konu ile ilgili belgesel sayısının artmasını ve böylece daha fazla bilgileneceğimizi bekliyoruz.

The Body

Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli olan The Body, insan vücudunun nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Üç bölümlük belgesel serisi, insan biyolojisinin temellerini bilmek ve virüsün insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için gerekli bilgileri sıralıyor. Üç bölümlük belgeselin özellikle ikinci bölümünde modern hastalıkların üstesinden nasıl gelindiğine odaklanılıyor. Koronavirüs belitileri ve koronavirüs etkilerinin araştırıldığı günümüzde hastalıkların vücudu nasıl etkilediği ve vücudun bununla nasıl savaştığını gösteren belgeseller izleyerek konu hakkında bilgilenebilirsiniz.

Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge
HAYAT
Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge

Koronavirüs online terapiye olan talebi arttırdı: Temizlik takıntısı ve panik atak başı çeken şikayetler
HAYAT
Koronavirüs online terapiye olan talebi arttırdı: Temizlik takıntısı ve panik atak başı çeken şikayetler

Çorbada Tuzun Olsun derneği koronavirüse karşı evsizler için rapor hazırladı: Her 3 evsizden birinin kronik solunum rahatsızlığı var
HAYAT
Çorbada Tuzun Olsun derneği koronavirüse karşı evsizler için rapor hazırladı: Her 3 evsizden birinin kronik solunum rahatsızlığı var

Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor: 20 saniye, 2 litre, 60 derece
HAYAT
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor: 20 saniye, 2 litre, 60 derece

Koronavirüs sürecinde fiziksel değil duygusal temasta olun: Aile üyelerine yönelin
HAYAT
Koronavirüs sürecinde fiziksel değil duygusal temasta olun: Aile üyelerine yönelin
Abone Ol Google News
İspanya İtalya oluyor!

İspanya 'İtalya' oluyor!

Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
Bahar dönemi evde bitecek!

Bahar dönemi 'evde' bitecek!

​YÖK Başkanı alınan kararları açıkladı.
3 ülke vatandaşına sahip çıkmadı

3 ülke vatandaşına sahip çıkmadı

​Koronavirüs mağdurlarına Türkiye sahip çıktı.
'Salgının önüne <br>geçemezsek...'

'Salgının önüne
geçemezsek...'

Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Bu nasıl bir balık aşkı

Bu nasıl bir balık aşkı

​Bariyerlerin arkasında oltasıyla avlanırken yakalandı.
İtalya örneği korkutuyor

İtalya örneği korkutuyor

​Koronavirüsün görüldüğü iller açıklanabilir.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Tam 206 gün oldu

Tam 206 gün oldu

​Evlat nöbetinde ailelerin koronavirüse karşı en dikkat ettikleri kural.

Almanya'da Türkler sahaya iniyor

Almanya'da Türkler sahaya iniyor

​Merkel'e 'Birlikte güçlüyüz' yazılı mektup gönderildi.
Fahiş fiyat<br>artışına rekor ceza

Fahiş fiyat
artışına rekor ceza

​189 firmaya 9 milyon lira ceza kesildi.
Yarım<br>ücret ödenmeli

Yarım
ücret ödenmeli

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
Farkını ortaya koydu

Farkını ortaya koydu

Yıldızlar, koronavirüsle mücadele için bağış yaptı.
Kritik tarihi açıkladı

Kritik tarihi açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirlere riayet edilirse...
Terörist sayılacaklar

Terörist sayılacaklar

​Kasten virüs yayanlar terörle mücadele kapsamında yargılanacak.
Garlara<br>termal takip

Garlara
termal takip

​Virüsün yayılmasını önlemek için takılıyor.
Resesyon kapıda!

Resesyon kapıda!

​Koronavirüs salgını sonrası Rusya için kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.