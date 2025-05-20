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‘Farklı Bakışlar’ sergi ve söyleşide buluştu

‘Farklı Bakışlar’ sergi ve söyleşide buluştu

04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi (SATPARK) ile Tarihi Mirası Koruma Uygulama Araştırma Merkezinin (TAMİR) ortaklaşa gerçekleştirdiği “Güzel Olan” temalı Gençlik Festivali başladı. 24 Mayıs’a kadar sürecek festivalde Farklı Bakışlar sergisi ve söyleşiler yer alıyor. Fatih Belediyesi Davutpaşa Medresesi Lisansüstü Araştırma Merkezi’nde düzenlenen söyleşilerde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanatları Tasarımı Yüksek Lisans programı öğrencilerinin oluşturduğu “Farklı Bakışlar” sergisinde ise geleneksel sanat teknikleri modern malzemelerle deneysel formlarda üretildi.


#Farklı Bakışlar
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