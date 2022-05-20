FOX sunucusu Selçuk Tepeli'den tepki çeken hareket: Canlı yayında rejiyi azarlayıp kameramana bardak fırlattı

Fatih Portakal'ın yerini almasının ardından ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, tepkilerin hedefi oldu.

Bugünkü yayında "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli, önce elindeki kalemi masaya fırlattı. Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı.

REJİYE BAĞIRIP BARDAK FIRLATTI

Sinirlerine hakim olamayan Tepeli, rejiye "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran su bardağı kameramana attı.

OYNAT 00:20 Selçuk Tepeli canlı yayında kameramana su bardağı fırlattı FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, canlı yayında 'Geç abi öbür habere geç' diyerek kameramana su dolu bardağı fırlattı. Bardağın içindeki suların canlı yayın kamerasını ıslattığı görüldü. Tepeli'nin izleyicileri şaşkına çeviren tepkisi anbean kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Tepeli dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam ederken, bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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