​Gaziantepliler Gülperi'ye şikayet yağdırdı

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Gülperi adlı dizinin Gaziantep ve Gazianteplileri küçük düşürdüğünü öne sürüp yayından kaldırılması için RTÜK'ü şikayet yağmuruna tutanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanında en ilginç tepki Kent Konseyi'nden geldi. Şehrin tanıtımı için milyonlarca liranın harcandığını ama bu dizi nedeniyle bu çabanın boşa gittiğini savundular.

Dizide "hayali plaka" kullanılıyor

Gülperi dizisinin çekimleri Gaziantep'te yapılmasına ve bol bol Gaziantep'ten görüntüler ve kentin dünyaca ünlü yemeklerinin yer aldığı sahnelerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep'in plakasının 27 olmasına rağmen 82 (hayali kent) plakalı araçların kullanılması buna ek olarak aşiret yaşamının ön plana çıkarılması, dizinin ilk bölümünden itibaren şehirde büyük tepkilere yol açtı.

Dizinin yayından kaldırılması için sosyal medyada imza kampanyalarının başlatılmasının yanı sıra, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı.

Tanıtım için harcanan paralar heba oluyor

Sözcü'nün haberine göre, Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar, kentin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın Gülperi dizisi nedeniyle heba olduğu görüşünü savunarak' şöyle konuştu:

"Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalar şehirde var gücüyle çalışıyorlar. Buradaki bütün amaç Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla tanınmasını sağlamak iken şu an devam eden dizide Gaziantep aile yapısı ve Gaziantep ağzı ile ilgili o kadar çok nahoş ifadeler var ki bu yüzden bu açıklama yapma gereğini duyduk. Gaziantep'e birkaç yıldır çok fazla sayıda turist geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde bu sene 'Uzaklarda Arama', geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Vakti' sloganı vardı. Bütün bunların amacı bu şehre çok daha fazla kişinin gelmesini sağlamak. Esnafıyla, ticaretiyle bu şehre katkı sağlamaktı. Bütün bunlar olurken bu dizinin Gaziantep üzerinde yapmış olduğu algıyı bertaraf etmek, insanları doğru bilgilendirmek için bu açıklamayı gerekli görüyoruz."

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