Geleceğin öncüleri için yeni bir başlangıç: DCF Kız Akademisi kapılarını açtı

Türkiye’den gönüllü bir ekip tarafından hiçbir kurumsal ya da resmi destek alınmadan hayata geçirilen akademinin açılışı 9–10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış programına yerel halkın yanı sıra Malavi Toplumsal Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Mary Navicha ve bölge temsilcileri de katıldı. Programda konuşmalar yapılırken dualar edilerek merkezin kız çocuklarının eğitimine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

DCF Girls Akademi bünyesinde toplam beş bina inşa edildi. İki bina konaklama alanı olarak planlanırken, bir bina yemekhane olarak hizmet veriyor. Bir diğer bina ise çok amaçlı salon, mescit ve ders çalışma alanlarını bir arada barındırıyor. Ayrı bir bina banyo ve tuvaletler için oluşturuldu.

Açık alanda ise kütüphane, anfiteatro, permakültür alanı ile birlikte netball ve voleybol sahaları yer alıyor. Böylece akademi yalnızca bir eğitim kurumu değil; çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Projenin temelleri, 2015 yılında Mahmut Ensari Caymaz’ın Afrika’ya gitme hayaliyle atıldı. Afrika’da tanıştığı insanların samimiyeti ve yaşam tarzı kendisine derin bir aidiyet duygusu kazandırırken, çocukların ve kadınların zorlu yaşam koşullarına tanıklık etmesi küçük ama anlamlı yardım çalışmalarının başlamasına vesile oldu. Bu çalışmalar zamanla büyüyerek gönüllü bir ekibin oluşmasına öncülük etti ve 2020 yılında Dünya Çocuk Faaliyetleri İnsani Yardım Derneği (DCF) kuruldu.

Açılışta konuşan Ensari Caymaz, "Burada yetiştireceğimiz birbirinden değerli 40 kızımız, yalnızca kendi eğitimlerini almakla kalmayacak; küçük yaş gruplarını da eğiterek bilgi ve değerlerin bir döngüyle yayılmasını sağlayacaklar. Bu süreç, sürdürülebilir bir eğitim anlayışının başlangıcını oluştururken, Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmemize de imkân tanıyacak ve çocuklarımızın gelişimine de önemli katkılar sunacaktır. Böylece hem toplumsal farkındalık hem de bireysel gelişim bir arada desteklenmiş olacak”

Planlama ve Proje Koordinatörü Ümit Köksal da şunları ekledi: “Kızlarımızın geleceği adına umutluyuz. Atılan adımlar, verilen emekler ve ortaya çıkan bu güzel eser için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir iş başardığımızı söyleyebilirim”

Malavi’de 300 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulu bulunan DCF (Dream of Children Family), ayrıca yüzlerce çocuğun eğitim aldığı medrese, terzihane, sabunhane, su kuyuları ve cami inşaatlarıyla bölgede eğitim ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum, yürüttüğü projelerle gelecek nesillerin ihyası için çalışmalarına devam ederken Türkiye’yi de bölgede en güzel şekilde temsil ediyor.

Merkezde yer alan 17 makinelik terzihanede genç kızlara terzilik eğitimi veriliyor. Eğitim alan gençler çevredeki insanların kıyafetlerini dikerek gelir elde edebiliyor. Ayrıca yerel gençlerin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla sabun üretimi yapılıyor. Üretilen sabunlar gençler tarafından satılarak hem sürdürülebilir bir gelir elde edilmesine hem de hijyen ürünlerinin halka daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlıyor.