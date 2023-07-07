Gençlere 81 ilde bedava tatil: Bakan Bak '10 Temmuz'da başlayacak' diyerek duyurdu

"Bu proje gençler arasında önemli talep gördü. Biz de projeyi sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine her ilde bir erkek bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkân sağlayacak. Biz bu ortamı hazırlamış oluyoruz. İstanbul'daki bu yurdumuz (Cevizlibağ) bayan misafirlerimizin kalacağı yurdumuz olacak. Yurtlarımızdan faydalanmak isteyenler öncelikle www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresinde ve bakanlığımızın 4440472 Alo GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar."