Genetik uykusuzluğa yatkın olanlarda kalp hastalığı riski artıyor

Avrupa'dan bir milyondan fazla katılımcının verilerine dayandırılarak yürütülen çalışmada genetik etkenler nedeniyle uykusuzluk çekenlerde kalp ve damar hastalıklarının daha sık görüldüğü tespit edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Karolinska Enstitüsü Kalp Damar ve Beslenme Epidemiyolojisi Bölümünden ve araştırmanın yazarlarından Dr. Susanna Larsson, uykusuzluğun altında yatan nedenlerin bulunarak tedavi edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Larsson, özellikle uykusuzluğa genetik olarak yatkın kişilerde kalp krizi geçirme riskinin yüzde 13, kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin yüzde 16 ve inme riskinin yüzde 7 arttığını söyledi.

En az 7 saat uyku

Oxford Üniversitesinden Michael Holmes, bu araştırmayla genetik olarak uykusuzluğa yatkın olanlarla kalp hastalıkları arasında önemli bir ilişki olduğunun öne sürülebileceğini ifade etti.

Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, erişkinlerin yüzde 30'unun son 12 ay içinde uykusuzluk sorunları yaşadığını gösteriyor. Uzmanlar 18 ila 60 yaşındaki kişilerin günde en az 7 saat uyuması gerektiğine işaret ediyor. Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.