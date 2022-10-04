Hayat Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şenerin kızı için sahne aldı
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Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şenerin kızı için sahne aldı
Haluk Levent

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent, çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin, Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

"Bu konser, Onur kardeşimizin çocuğu için"

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için." dedi.

Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.

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