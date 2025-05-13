Hat sergisi üniversite yurtlarında

Albayrak Grubu’nun geleneksel sanatları yayma ve geliştirme amacıyla 11 yıldır devam ettirdiği kültürel yolculuk, “Albayrak Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi” ile üniversite yurtlarına taşınıyor. İstanbul Avcılar’da Halil İnalcık Yükseköğrenim Yurdu’nda açılışı yapılan sergi, seçkin hat eserlerinden oluşan arşiv koleksiyonunu öğrencilerle buluşturdu. FA GRUP’un desteklediği bu anlamlı etkinlik, sanatın eğitici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekiyor. Öğrenci yurdunda yapılan açılış, kamu yöneticileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Sergide yer alan eserler, Albayrak Grubu’nun yıllar içinde oluşturduğu ve geleneksel sanatları yaşatma misyonuyla derlediği özgün hat koleksiyonundan seçildi.