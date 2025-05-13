Bitlis sinemaya doydu

Bitlis’te düzenlenen “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” ödül töreniyle sona erdi.
Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, belgesel kategorisinde yönetmenliğini Yalçın Çiftçi’nin yaptığı “Beyaz Dağın Çocukları” birinci, Ömür Gürgen’in yönettiği “Ali Amca” ikinci, Evrim İnci’nin “Duvar” belgeseli üçüncü oldu.
Uzun metraj film kategorisinde ise Orhan İnce’nin yönetmenliğini yaptığı “Hevi” birinciliği, Levent Onan’ın yönettiği “Aşkın Dünkü Çocukları” ikinciliği ve Javier Lester Abalsamo’nun yönetmenliğini yaptığı “Coco’s Moon” üçüncülüğü elde etti. Kısa metraj film kategorisinde de Ömer Ferhat Özmen’in yönetmenliğini yaptığı “Eksi 1” birincilik, Onur Güler’in yönettiği “Hangi Gece Büyüdüysem” ikincilik, Onur Doğan’ın “Bomba” isimli filmi üçüncülük aldı.