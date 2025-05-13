Bitlis sinemaya doydu

Uzun metraj film kategorisinde ise Orhan İnce’nin yönetmenliğini yaptığı “Hevi” birinciliği, Levent Onan’ın yönettiği “Aşkın Dünkü Çocukları” ikinciliği ve Javier Lester Abalsamo’nun yönetmenliğini yaptığı “Coco’s Moon” üçüncülüğü elde etti. Kısa metraj film kategorisinde de Ömer Ferhat Özmen’in yönetmenliğini yaptığı “Eksi 1” birincilik, Onur Güler’in yönettiği “Hangi Gece Büyüdüysem” ikincilik, Onur Doğan’ın “Bomba” isimli filmi üçüncülük aldı.