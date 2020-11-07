Hekimoğlu hayranlarını üzen haber: Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Koronavirüs dizileri vurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Dizi çekimlerine ara verilirken, ünlü oyuncunun evde tedavisine başlandığı, sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 07 Kasım 2020, 14:45 Son Güncelleme: 07 Kasım 2020, 15:01 Yeni Şafak