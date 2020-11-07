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Hekimoğlu hayranlarını üzen haber: Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

Koronavirüs dizileri vurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Dizi çekimlerine ara verilirken, ünlü oyuncunun evde tedavisine başlandığı, sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarında oynuyordu.
Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarında oynuyordu.

Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında korona virüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

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Evde tedavisine başlandı, sağlık durumu iyi

Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi.

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