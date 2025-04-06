Homeland müzik grubu Hatay'da konser verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki açık alanda gerçekleştirilen konser, yağışa rağmen yoğun ilgi gördü. Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın da içinde bulunduğu müzik grubu, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çalan müziklere eşlik eden müzikseverler halay çekerek eğlendi.