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Homeland müzik grubu Hatay'da konser verdi

Homeland müzik grubu Hatay'da konser verdi

08:376/04/2025, Pazar
AA
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Homeland müzik grubu
Homeland müzik grubu

Hatay'ın Defne ilçesinde klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve ekibinden oluşan "Homeland" grubu müzikseverlerle buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki açık alanda gerçekleştirilen konser, yağışa rağmen yoğun ilgi gördü. Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın da içinde bulunduğu müzik grubu, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çalan müziklere eşlik eden müzikseverler halay çekerek eğlendi.



#Hatay
#Homeland
#konser
#Serkan Çağrı
#Tuluğ Tırpan

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