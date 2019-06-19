Hayat İBB 25 yılda sahipli sahipsiz 1 milyon 412 bin hayvana hizmet verdi
AKTÜEL

İBB 25 yılda sahipli sahipsiz 1 milyon 412 bin hayvana hizmet verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 25 yılda sahipli ve sahipsiz 1 milyon 412 bin 634 hayvana hizmet verdi. Bu hizmetler muayene, ameliyat, protez, diş bakım, iç-dış parazit, aşılama, mikroçip şeklinde sıralandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 25 yılda yaptığı yatırımlarla, kimi zaman bir kaza sonucu yaralandığında, kimi zaman kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlandığında, kimi zaman bulaşıcı hastalığa kapıldığında İBB Veteriner Müdürlüğü ekipleri, can dostlarımız hayvanların ilk yardımına koşuyor. Sahipli ve sahipsiz hayvanlara hizmet veren İBB Veteriner Müdürlüğü, 76’sı Veteriner Hekim olmak üzere 414 personeliyle çalışmalara katılıyor.

Hayvan bakımevlerinin kapasitesi 50 kat arttırılıdı

İBB bünyesinde, 1994 öncesi il genelindeki tüm sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet vermesi için 1 bakımevi bulunuyordu. Şehirdeki binlerce sokak hayvanına daha iyi ve kapsamlı hizmet verilebilmesi için bakımevi sayısının ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlandı.

25 yılda yapılan yatırımlarla il genelindeki hayvan bakımevi sayısı 6’ya yükseltildi. Böylece bakımevlerinin 150 ile sınırlı olan hayvan kapasitesi oranı yaklaşık 50 kat artarak 7 bin 314’e çıkarıldı. Bu sayede 1994 yılından 2019 yılının Mayıs ayına kadar 25 yılda toplam 1 milyon 412 634 kez sahipli ve sahipsiz hayvana muayene, ameliyat, protez, diş bakım, iç-dış parazit, aşılama, mikroçip gibi çok sayıda hizmet verildi.

Son 25 yılda hayvanlara verilen hizmet detayı

Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı: 733 bin 258

Aşılanan hayvan sayısı: 290 bin 792

Kısırlaştıran hayvan sayısı: 172 bin 611

Mikroçip uygulanan hayvan sayısı: 197 bin 846

REKLAM

Sahiplendirilen hayvan sayısı: 13 bin 97

Vetkabin: 3 bin 154

Vetbüs: bin 876

Toplam: 1 milyon 412 bin 634

Uzmanından mangalda usulüne uygun pişirme uyarısı
HAYAT
Uzmanından mangalda usulüne uygun pişirme uyarısı

614 yıllık hamam için restorasyon beklentisi
HAYAT
614 yıllık hamam için restorasyon beklentisi
Kaşıkçınınöldürülmesi yargısız bir infazdır

Kaşıkçı'nın
öldürülmesi yargısız bir infazdır

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
46 dakika görüşmüşler

46 dakika görüşmüşler

​İmamoğlu ve Küçükkaya'nın otel buluşmasının detayları.
Trabzon'dan<br>bir acı haber daha

Trabzon'dan
bir acı haber daha

Selde hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi aranıyor.
Karış karış arıyor

Karış karış arıyor

Yüzde 41 artışla 9 bin 342 kilometrekareye çıktı.
Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

​Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı başkanın kardeşinden soru soran yazara tehdit ve küfürler.
35 ile yeni uyarı

35 ile yeni uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Pazar günü oy kullanamayacaklar

Pazar günü oy kullanamayacaklar

​23 Haziran'da dikkat edilmesi gereken detay.
Roman gibi hayat

Roman gibi hayat

​Nurullah Genç: 'Yağmur'u yazana kadar üç ay duvarlarla konuştum.
Rapor açıklanacak

Rapor açıklanacak

Cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
Vatandaşın<br>haberi yok!

Vatandaşın
haberi yok!

​Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabiliyor.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Sağanak<br>İstanbul'u kitledi

Sağanak
İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
105 milyon<br>liraya satılık ada

105 milyon
liraya satılık ada

Adaya ​Çin ve Katarlı yatırımcılar ilgi gösteriyor.
Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

​Trump, seçim kampanyasının startını verdi.
İçinden ilk görüntü

İçinden ilk görüntü

Rüya uçak 25 Haziran'da İstanbul'a iniş yapacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.