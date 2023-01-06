İngiltere Sağlık Bakanlığı BioNTech ile kanser aşısı için ortaklık yapacak

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada “İşbirliği, yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi aracılığıyla 2030 yılına kadar İngiliz hastalara 10 bin kişiselleştirilmiş tedavi sunmayı amaçlıyor. Yeni ortaklık, kanser ve bulaşıcı hastalık aşıları için kişiselleştirilmiş bağışıklık tedavisi klinik deneylerini hızlandırmaya yardımcı olacak” denildi.

İLK KLİNİK DENEYLER AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Steve Barclay ile BioNTech arasında bugün imzalanacağı belirtilen ve ‘tarihi’ olarak nitelendirilen mutabakat zaptının detaylarına göre, kanser hastaları kanser aşıları gibi kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerini araştıran klinik deneylere erken erişim elde edecek ve her aşı, hastaya özel olacak. Bakanlık ilk klinik deneylerin en erken bu yılın Ağustos ayında başlayacağını vurguladı.

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SAĞLIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRMELERİNE 20 MİLYAR POUND AYRILDI

Sağlık Bakanı Barclay ortaklıkla ilgili şunları kaydetti;

“Kanser tespit edildiğinde meme, akciğer ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere mümkün olan en iyi tedavilerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını sağlamalıyız. BioNTech, Kovid-19 aşısı konusunda dünyaya liderlik etmeye yardımcı oldu ve bilimsel ilerleme, yenilikçilik ve en son bilimsel teknolojiye olan bağlılığımızı paylaşarak onları, kanser aşıları üzerinde birlikte çalışacak bir anlaşma için mükemmel ortaklar haline getiriyor.

Bu anlaşma, hükümetin araştırma ve geliştirme harcamalarını yılda 20 milyar pounda çıkarma taahhüdüne dayanıyor ve İngiltere’nin yenilikçi şirketlerin araştırmaya yatırım yapması, yeni tedavileri denemesi ve hastaları daha etkili bir şekilde tedavi etmesi için dünyanın en çekici yerlerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.”

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BioNTech Kurucusu ve CEO’su Prof Dr Uğur Şahin

PROF DR UĞUR ŞAHİN: DÜNYA ÇAPINDA TOPLU OLARAK YÜZ MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYECEK

BioNTech’in anlaşmayla birlikte İngiltere’de araştırma ve geliştirme merkezleri ve ofisleri açacağının altı çizildi. BioNTech Kurucusu ve CEO’su Prof Dr Uğur Şahin ortaklıkla ilgili şunları kaydetti;

“Ulusal Sağlık Servisi (NHS), akademi, düzenleyici kurum ve özel sektör örnek teşkil edecek şekilde birlikte çalıştığı için İngiltere, Kovid-19 aşılarını bu kadar hızlı bir şekilde başarıyla (halka) ulaştırdı. Bu anlaşma, Kovid-19 salgınından alınan derslerin bir sonucudur. Herkes aynı amaç için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışırsa ilaç geliştirme, kestirme yolları kullanmadan hızlandırılabilir. Bugünkü anlaşma, kanser hastaları için aynısını yapmaya kararlı olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz, 20 yılı aşkın süredir araştırdığımız teknolojileri kullanarak bağışıklık tedavileri ve aşıların gelişimini hızlandırmaktır. İşbirliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacak. Başarılı olursa bu işbirliği, hastalar için sonuçları iyileştirme ve İngiltere ile dünya çapında bulaşıcı hastalıklara karşı yenilikçi aşıların yanı sıra kanser bağışıklık tedavileri paketimize erken erişim sağlama potansiyeline sahiptir.”

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FOTOĞRAF 14 Pandeminin en başarılı Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ekibe göre, kanseri hedef alan aşılar çok yakında piyasaya sürülebilir. Devrim niteliğinde bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTechin kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda kanser aşılarını hazır olması için birçok atılım yaptıklarını açıkladı. BBCden Laura Kuenssberg ile konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci, BioNTechin Covid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisinin, kanser hücrelerine saldırmak için yeniden kullanılabileceğini anlattı. 2030DAN ÖNCE HAZIR OLACAKmRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının hastalarda ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Prof. Dr. Uğur Şahin ise kanser aşılarının 2030dan önce hazır olabileceğini söyledi. Bir mRNA Covid aşısı, Covid virüsü üzerindeki zararsız sivri proteinler için genetik talimatları vücuda aktararak çalışır. Talimatlar, Başak proteini üreten hücreler tarafından alınır. Bu proteinler veya antijenler daha sonra aranan ilanı’ gibi kullanılır yani bağışıklık sisteminin antikorlarına ve diğer savunma birimlerine neyi arayıp neye saldıracaklarını söylerler. COVİD AŞISI GİBİ ÇALIŞACAKBioNTechin sağlık biriminin başındaki Türeci, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve yok etmeye hazırlamak için de aynı yaklaşımın uygulanabileceğini söyledi. Aşı, virüsleri tanımlayan kod taşımak yerine, kanser antijenleri, yani tümör hücrelerinin yüzeylerini saplayan proteinler için genetik talimatlar içerir ve kanserle bu şekilde mücadele eder. BioNTech’in şu anda klinik deneme fazında birkaç Kanser Aşısı var. Türeci, PfizerBioNTech aşısının geliştirilmesi ve başarısının kanser çalışmalarına katkı sağladığını söyledi. Şirket, bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için tedaviler geliştirmeyi umuyor, ancak önünde önemli engeller var. Tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlerle kaplanabilir, bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı son derece zorlaştırır. FARKLI KANSER TÜRLERİ ZORLAYICI OLABİLİRTüreci, Kuenssberge, BioNTechin pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNAya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını söyledi. Covid aşısının yoğun gelişimi ve hızlı sunumu, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı oldu. Türeci “Bu kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak” sözlerini kullandı. TEMKİNLİ KONUŞTUAncak Türeci, yine de temkinli davranıyor:“Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Birtakım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” ​BioNTech’in kanser aşıları geliyor: Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarih verdi Kovid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, kanser çalışmalarında geldikleri son durumu anlattı. Başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalışan ikili, kanser aşısı için çok yakın bir tarih verdi. BiP'te paylaş

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