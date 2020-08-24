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Islak kek tarifi: Lezzetli pratik ıslak kek nasıl yapılır?

Islak kek tarifi: Lezzetli pratik ıslak kek nasıl yapılır?

Beş çayınıza eşlik eden kahvenizin yanına yakışan nefis ıslak kek tarifini sizler için derledik. Islak dokusuyla yumuşak kıvamıyla tadını damağınızda bırakan ıslak kekin tarfini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte ıslak kek tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Islak kek.
Islak kek.

Yapması oldukça kolay tadı ise bir o kadar lezzetli yumuşak ıslak kek tarifine misafirleriniz bayılacak. Enfes tatlı tariflerinden ıslak keki yapmak için hazır olun.

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Islak kek tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25g)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (elenmiş)

Üst sosunu hazırlama için:

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

1,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz veya fıstık

Yapılışı:

İlk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir.

Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür. Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir. Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.

Afiyet olsun...

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