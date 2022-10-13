Özgün Kakaolu Islak Kek Tarifi Evde Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Kakaolu Islak Kek Tarifi: Evde Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Beş çayınıza eşlik eden kahvenizin yanına yakışan nefis ıslak kek tarifini sizler için derledik. Islak dokusuyla yumuşak kıvamıyla tadını damağınızda bırakan ıslak kekin tarifini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Islak kek tarifi nasıl yapılır? Islak kek için malzemeler neler? Islak kek sosu nasıl yapılır? Sosu sıcak mı soğuk mu olur? En pratik ıslak kek nasıl hazırlanır? İşte adım adım ıslak kek tarifi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kakaolu Islak Kek Tarifi: Evde Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Islak kek.

Yapması oldukça kolay tadı ise bir o kadar lezzetli yumuşak ıslak kek tarifine misafirleriniz bayılacak. Enfes tatlı tariflerinden ıslak keki yapmak için hazır olun. Peki ıslak kek nasıl yapılır. İşte adım adım pratik ıslak kek tarifi.

Islak kek tarifi, malzemeleri, yapılışı
Islak kek tarifi, malzemeleri, yapılışı

Islak kek tarifi nasıl yapılır?

Islak Kek Malzemeleri:

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kakao (25g)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı un (elenmiş)

Islak kek üst sosunu hazırlama için:

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

1,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz veya fıstık

Islak Kek Yapılışı:

İlk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir.

Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür. Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir. Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.

Afiyet olsun...

ISLAK KEKİN SOSU SICAK MI SOĞUK MU OLUR?

Kekinizi fırından alın ve henüz sıcakken dilimleyip üzerine sıcak sosu gezdirin. Yani kekin de sosunun da sıcak olması oldukça mühim.

Islak Kek Tarifi Dinlenme Süresi

Islak kekin dinlenme süresi 60 dakikadır.

Islak Kek Kaç Kaloridir?

Islak kek 290,6 k.kal'dir.

Poğaça Tarifleri: Birbirinden Lezzetli Pratik 5 Poğaça Tarifi
ÖZGÜN
Poğaça Tarifleri: Birbirinden Lezzetli Pratik 5 Poğaça Tarifi
Balık avındahayatının şokunu yaşadı

Balık avında
hayatının şokunu yaşadı

​Polis ekipleri olay yerine akın etti.
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Sarı lacivertliler, Rum temsilcisi AEK Larnaka ile karşılaşacak.
Yalan habere geçit yok

​Sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Liste yayımlandı.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadı.

'KN-12' envantere girdi

'KN-12' envantere girdi

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi başladı

Kâbus sürüyor: Yıllık bazda yüzde 8,2 oranında gerçekleşti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.