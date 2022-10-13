Kakaolu Islak Kek Tarifi: Evde Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yapması oldukça kolay tadı ise bir o kadar lezzetli yumuşak ıslak kek tarifine misafirleriniz bayılacak. Enfes tatlı tariflerinden ıslak keki yapmak için hazır olun. Peki ıslak kek nasıl yapılır. İşte adım adım pratik ıslak kek tarifi.

Islak kek tarifi, malzemeleri, yapılışı

Islak kek tarifi nasıl yapılır?

Islak Kek Malzemeleri:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25g)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (elenmiş)

Islak kek üst sosunu hazırlama için:

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

1,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz veya fıstık

Islak Kek Yapılışı:

İlk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir.

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Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür. Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir. Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.

Afiyet olsun...

ISLAK KEKİN SOSU SICAK MI SOĞUK MU OLUR?

Kekinizi fırından alın ve henüz sıcakken dilimleyip üzerine sıcak sosu gezdirin. Yani kekin de sosunun da sıcak olması oldukça mühim.

Islak Kek Tarifi Dinlenme Süresi

Islak kekin dinlenme süresi 60 dakikadır.

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Islak Kek Kaç Kaloridir?

Islak kek 290,6 k.kal'dir.