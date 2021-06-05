Mutfakta fazla vakit kaybetmek istemeyenler için birbirinden lezzetli pratik 7 kek tarifi

Pratik ve Kolay yapılabilir kek tarifleri burada.

Tatlı krizlerinizi bastırmak için ya da çayınızın yanına eşlik ettirmek için pratik kek tariflerini sizler için derledik. Sizleri fazla yormayan çok vakit kaybettirmeyen hızlıca yapılabilen tatlı tariflerini deneyebilirsiniz. İşte birbirinden lezzetli kek tarifleri.

ÖZGÜN Tadı ile beğenileri toplayan ağzınıza layık elmalı tart tarifi

1) Klasik kolay kek tarifi

Klasik Kek Malzemeleri:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

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Klasik Kek Tarifi Yapılışı

Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Sonraki aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir spatula yardımı ile düzleştirin. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Son olarak kekinizi dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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2) Kolay havuçlu tarçınlı kek tarifi

Havuçlu Kek Yapma Malzemeleri:

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet havuç(rendelenmiş)

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri içi:

1/2 adet rendelenmiş havuç

1 adet yumurta akı

150 gram pudra şekeri

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1/2 yemek kaşığı limon suyu

Havuçlu Kek Tarifi Yapılışı:

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Standart boy kek kalıbınızı yağlayın ve hafifçe unlayın. Yumurta ve şekeri çırparak kabartın. Rendelenmiş havucu ölçülü ununuzun 2 yemek kaşığıyla unlayın. Un, kabartma tozu, tarçını eleyin. Sıvı yağ, süt ve tereyağını yumurtalı şekerli karışıma ilave edin. Elediğiniz unlu karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Unladığınız havuçları ve cevizleri de ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. İyice karıştırdığınız harcı yağlayıp unladığınız kalıba dökün. İlk yarım saat fırının kapağını hiç açmadan sonra da kekinizi kürdan yardımıyla kontrol ederek pişirmeye devam edin. Kekiniz piştikten sonra iyice soğutun ve kalıptan çıkartın. Yumurta akını pudra şekeriyle çırpın ve pürüzsüz beyaz bir doku elde edin. Kekinizin üzerine dökün ve rendelenmiş havuçlarla süsleyin.

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3) Kolay ıslak kek tarifi

Islak Kek Malzemeleri:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islak Kek Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba kırın ve üstüne şekeri ekleyin. Bir mikser yardımıyla köpük köpük olana deki, yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın.

İçine sıvı yağı, sütün yarısını ve kakaoyu ekleyin ve tekrar karıştırın. Kalan yarım bardak sütü bir kenara ayırın. Hazırladığınız bu karışımdan da ½ su bardağı kadarını bir kenara ayırın.

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Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha mikserle çırpın.

Hazırladığınız kek hamurunu, sadece dibini yağladığınız kare bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Keki fırından aldıktan sonra dilimleyin ve bir kenara ayırdığınız kakaolu karışımla, kalan sütü birletirip, karıştrın ve sıcak kekin üstüne gezdirin. Gezdirirken tüm kekin ıslanmasına dikkat edin.

Kek, tüm sıvıyı çekip, soğuduktan sonra, üstünü Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.

4) Kolay sade kek tarifi

Sade Kek Malzemeleri:

4 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

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1,5 su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu (200 ml.)

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

5 - 5,5 su bardağı un

Sade Kek Yapılışı:

Yumurtaları genişçe bir kabın içerisinde kırın ve üzerine toz şeker ilave edin. Kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce çırpın.

Ardından süt, sıvı yağ, maden suyu, vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin.

Kabartma tozunu ilave edin. Unu da azar azar ilave ederek çırpma işlemini sürdürün. Akışkan kıvamlı bir kek harcı elde edin.

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Unlanmış ve yağlanmış kek kalıbına harcınızı aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Kekiniz pişince çıkarıp oda sıcaklığında soğutun.

5) Portakallı kolay kek tarifi

Portakallı Kek Malzemeleri:

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet havuç

1 adet portakal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz içi (incecik doğranmış)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

3,4 - 4 su bardağı un

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1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

Portakallı Kek Yapılışı:

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt, yağ, 1 adet portakal kabuğunun rendesi ve suyu da ilave edilir. Güzelce karıştırılır.

Tarçın, ceviz, kabartma tozu ve vanilya eklendikten sonra alabildiğince un eklenir. Karıştırılır. Kek kalıbı yağlanır ve harç içerisine aktarılır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirilir. Çıkarıp oda sıcaklığına getirildikten sonra pudra şekeri serpilerek servis edilir.

6) Basit üzümlü kek tarifi

Üzümlü Kek Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 şişe soda

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1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un

1 avuç kuru üzüm

2 paket vanilya

Kek Yapılışı:

Bir kabın içine yumurtaları kırın, üzerine toz şeker ilave edin ve güzelce çırpın. Ardından sıvı yağ, soda, vanilyayı ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin. Güzelce çırpın.

Son olarak isteğe bağlı olarak kuru üzümlerinizi ilave edin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına kek harcınızı aktarın ve 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin. İçinin piştiğinden emin olunca çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

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7) İki renkli kolay kek tarifi

Renkli Kek Malzemeleri:

2 adet yumurta,

1 su bardağına yakın süt veya yoğurt,

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 paket vanilya (5 gr),

1 su bardağı toz şeker ya da 1,5 su bardağı şeker,

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 su bardağı elenmiş un,

1 yemek kaşığı kakao

Renkli Kek Yapılışı:

Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup iyice çırpalım. Üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpalım. Sonra kabartma tozunu, vanilyayı ve unu ilave edip karıştıralım. Hamurun bir kısmı biraz daha fazla olacak şekilde iki ayrı kaba ayıralım. Az olan hamurun içine kakaoyu ilave edip karıştıralım. Yağlanmış kek kalıbına önce kakaolu hamuru döküp eşit şekilde yayalım. Kakaolu hamurun üzerine sade hamuru döküp dikkatlice eşit şekilde yayalım.Önceden ısıtılmış 170° fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirelim. Soğuyan keki servis tabağına ters çevirelim. Keki dilimleyip servis yapın.