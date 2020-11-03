İzmir depreminden kurtulan mucize çocuklar

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, 16,5 kilometre derinlikle meydana gelmişti. İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedilen deprem sonrası pek çok ev yıkıldı.

Günler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Tam umutlar tükenirken ise küçücük çocukların enkaz altından sağ salim çıkartılması yeniden umutları yeşertiyor.

Depremin 58'inci saatinde İdil, 65'inci saatinde Elif ve 90'ıncı saatinde Ayda'nın sağlıklı bir şekilde kurtarılması tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü.

Mucizenin ta kendisi olan çocuklar, arama kurtarma ekiplerine tüm yorgunluklarını unutturdu. Peki, 30 Eylül Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi sonrası kaç çocuk kurtuldu?

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GÜNDEM İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

İdil Şirin: 58 saat sonra Emrah Apartmanı'nda çıkarıldı

İzmir depreminde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.

GÜNDEM İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

Elif Perinçek: 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldı

İdil kadar şanlı olan ve mucizenin gerçek olabileceğini gösteren bir diğer isim 3 yaşındaki Elif Perinçek oldu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkartılan Elif'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik'in parmağına sıkı sıkıya tutması hafızalara kazandı.

GÜNDEM İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Ezel ve Elzem Perinçek: Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldılar

Elif'in ikiz ablaları 10 yaşındaki Ezel ve Elzem, Doğanlar Apartmanı'ndan 23 saat sonra anneleriyle beraber çıkarıldı. Kardeşleri 7 yaşındaki Umut ise hastanede hayatını kaybetti.

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GÜNDEM 23 saat sonra gelen mucize kurtuluş: İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldı

Ayda Gezgin: 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarıldı

Mucizenin belki de gerçekten kendisi 4 yaşındaki Ayda Gezgin. Depremin ardından geçen 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ salim çıkan Ayda, çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunmuştu.

GÜNDEM Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Günay Özışık: 10 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık enkazından 10 saat sonra kurtuldu. Özışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını kameraya kaydetti.

OYNAT 00:29 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında yaşadıklarını kaydetmiş İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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