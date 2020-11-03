İzmir depreminden kurtulan mucize çocuklar

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, 16,5 kilometre derinlikle meydana gelmişti. İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedilen deprem sonrası pek çok ev yıkıldı.
Günler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Tam umutlar tükenirken ise küçücük çocukların enkaz altından sağ salim çıkartılması yeniden umutları yeşertiyor.
Depremin 58'inci saatinde İdil, 65'inci saatinde Elif ve 90'ıncı saatinde Ayda'nın sağlıklı bir şekilde kurtarılması tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü.
Mucizenin ta kendisi olan çocuklar, arama kurtarma ekiplerine tüm yorgunluklarını unutturdu. Peki, 30 Eylül Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi sonrası kaç çocuk kurtuldu?
İdil Şirin: 58 saat sonra Emrah Apartmanı'nda çıkarıldı
İzmir depreminde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.
Elif Perinçek: 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldı
İdil kadar şanlı olan ve mucizenin gerçek olabileceğini gösteren bir diğer isim 3 yaşındaki Elif Perinçek oldu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkartılan Elif'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik'in parmağına sıkı sıkıya tutması hafızalara kazandı.
Ezel ve Elzem Perinçek: Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldılar
Elif'in ikiz ablaları 10 yaşındaki Ezel ve Elzem, Doğanlar Apartmanı'ndan 23 saat sonra anneleriyle beraber çıkarıldı. Kardeşleri 7 yaşındaki Umut ise hastanede hayatını kaybetti.
Ayda Gezgin: 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarıldı
Mucizenin belki de gerçekten kendisi 4 yaşındaki Ayda Gezgin. Depremin ardından geçen 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ salim çıkan Ayda, çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunmuştu.
Günay Özışık: 10 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık enkazından 10 saat sonra kurtuldu. Özışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını kameraya kaydetti.